Matrix 4 Resurrezione, a che ora esce il trailer e come guardarlo

Matrix 4 sta per arrivare e i fan della saga non stanno più nella pelle. La Warner Bros ci ha fatto dare un primo sguardo attraverso dei teaser recentemente pubblicati, e ha annunciato l'arrivo del trailer per giovedì. Ma a che ora potremo vederlo?

Dopo 18 anni dall'ultima volta, Keanu Reeves è pronto a vestire nuovamente i panni di Neo. A dirigere il film ci sarà Lana Wachowski, questa volta senza la sorella Lilly, con la quale aveva diretto la pellicola del 1999, successo planetario che ha fatto conquistare alle sorelle quattro Academy Awards e incassi incredibili al botteghino. Accanto a Reeves faranno il loro ritorno anche Carrie-Anne Moss, nel ruolo di Trinity e Jada Pinkett Smith nei panni di Niobe. Ad aggiungersi al cast, tra i tanti, ci sarà anche Christina Ricci.

Come precedentemente anticipato, contestualmente all'uscita dei teaser, che hanno messo gli spettatori di fronte all'iconica scelta del primo film (pillola rossa o pillola blu), è stato comunicato anche il giorno e l'orario di arrivo del trailer ufficiale. Nell'annuncio è stato comunicato infatti che il trailer sarà pubblicato giovedì 9 Settembre alle ore 15, sulle pagine ufficiali della casa di produzione. Noi non vediamo l'ora, e voi?

L'uscita di Matrix: Resurrections è prevista nelle sale per il 22 Dicembre.