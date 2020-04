Matrix 4, i registi di John Wick torneranno per realizzare gli stunt di Keanu Reeves!

Come molti fan del cinema già sapranno, i registi di John Wick, ovvero Chad Stahelski e David Leitch, hanno iniziato a lavorare ad Hollywood come stunt-man, e hanno preso parte alla prima trilogia di Matrix come capi coordinatori delle scene d'azione con Keanu Reeves.

La coppia lavorò su tutti e tre i capitoli originali, con Stahelski che fu addirittura lo stunt personale di Reeves: questo non solo consolidò la loro amicizia ma li portò, anni dopo, a creare il franchise di John Wick, che divenne amato tanto quanto quello firmato Wachowski.

Ora è stato confermato che, oltre a riunirsi per il quarto film della saga action, la coppia tornerà a lavorare insieme proprio su Matrix 4, e con loro tornerà perfino Leitch. "Ci hanno chiesto di dare una mano con la coreografia e un po' di allenamento fisico per i ragazzi", ha detto Stahelski a Collider in una nuova intervista. "Sto aiutando un po' per una sequenza, penso che Dave abbia dato una mano per un'altra scena. Lana è tornata con in mente una riunione pseudo-familiare, quindi è stato molto divertente. È stato bello rivedere di nuovo molti membri del vecchio equipaggio. Avevamo appena finito di girare una sequenza a San Francisco prima dell'inizio della pandemia."

Stahelski, che è stato anche regista della seconda unità in film come Captain America: Civil War e Birds of Prey, ha anche rivelato che il quarto film di Matrix non ha una seconda unità per le sue scene d'azione, poiché la regista Lana Wachowski sta dirigendo tutto da sola. "Ciò che rende Lana così grande è che dirige la propria azione. Abbiamo avuto registi della seconda unità su alcuni dei Matrix solo per via della logistica. Ma negli ultimi tempi, e specialmente su Matrix 4, sta dirigendo tutta l'azione. Le seconde unità per loro stanno fondamentalmente creando inquadrature di riserva e degli scatti aggiuntivi di alcune location.”

