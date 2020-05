Matrix 4, i registi di John Wick sulle scene d'azione: gli ultimi, folli dettagli dal set

Keanu Reeves è stato protagonista di innumerevoli film di ogni genere, ma nessuno pari alle sue opere prime John Wick e Matrix e adesso i due franchise si uniscono per creare qualcosa di spettacolare ed assurdo. La regista Lana Wachowski è infatti al lavoro con Chad Stahelski e David Leitch, che hanno entusiasmanti sorprese in serbo per i fan.

Gli ultimi succulenti aggiornamenti dal set arrivano proprio da Stahelski, che ha raccontato alcuni dietro le quinte e persino qualche anticipazione di quello che vedremo in Matrix 4.



"Lana è una delle persona più creative e sorprendenti dell'intera industria cinematografica. È una regista strabiliante che ama dirigere in prima persona le scene d'azione: non puoi discuterne, quella è LA scena. L'azione e la storia sono unite, camminano insieme. Sa quello che vuole e conosce il suo stile. Collabora e cerca consiglio per alzare ogni volta il livello."

"Viene sul set con la scena già in mente: 'Questo è il personaggio. Questi sono i fatti. Così è come voglio che ci arrivi fisicamente e psicologicamente. Cos'hai che possa rendere tutto una vera follia?'. Qui entrano in gioco gli stunt e i nostri tecnici dei combattimenti. Ogni giorno c'è una nuova idea, una nuova scena e c'è bisogno di qualcosa che la renda più grande, migliore, più sconvolgente."

"Il fatto che sia venuta da noi per realizzare le use idee è stato qualcosa di unico, ma anche molto divertente. Tutto quello che posso dire per adesso su Matrix 4 è che se avete amato la trilogia impazzirete per quello che sta facendo adesso. Lana è brillante e sa perfettamente quello che vogliono i fan."

Qualche settimana fa Leitch e Stahelski avevano già fornito alcuni dettagli sugli stunt di Matrix 4, mentre per approfondire i toni e i dettagli del quarto capitolo su Neo e Trinity scoprite le differenze tra Matrix 4 e la trilogia originale.