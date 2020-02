Matrix 4 è fin troppo realistico: danneggiati alcuni edifici pubblici durante le riprese

Se c'è una cosa che i precedenti capitoli ci hanno insegnato, è che all'interno della Matrice tutto è regolato da codici, con i quali è è possibile modificare ogni aspetto della realtà... Ma cosa succede quando i danni sono veri? È questo il caso di Matrix 4, le cui riprese "troppo esplosive" hanno danneggiato alcuni edifici di San Francisco.

Solo alcuni giorni fa abbiamo dato uno sguardo ad alcune scene d'azione del quarto capitolo della saga distopica e sembra che adesso la pubblica amministrazione abbia presentato il conto dei danni a Lana Wachowski.

Pare infatti che, a causa delle esplosioni e delle alte temperature raggiunte sul set, i rivestimenti di alcuni edifici siano stati danneggiati, così come insegne, cartelloni e persino lampioni: il conto ammonta a "poche" migliaia di dollari, che però non sembrano essere un problema per la produzione Warner Bros.

Essendo ancora in corso le riprese, il budget complessivo del film non è ancora noto, ma si stima che si aggiri intorno ai 200 milioni di dollari: come spesso accade il capitale è stato stanziato anche per coprire spese impreviste, anche se data la precisione delle scene e la gran quantità di esplosivi utilizzati nulla vieta che questo genere di danni fosse già previsto in partenza.

Una sostanziosa parte del budget sarà utilizzato per i cachet di Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e della crew di attori che li affiancherà sul set, tra cui le new entry Brian J. Smith e Andrew Caldwell, mentre un'altra fetta sarà impiegata per gli effetti visivi e di post produzione.

I ciak a San Francisco non sono ancora terminati e continueranno almeno fino al prossimo fine settimana: se avete perso qualcosa vi suggeriamo la scena con Neo e Trinity in motocicletta e il più recente video di Reeves dal set