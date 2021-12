Matrix 4, il produttore su Hugo Weaving: 'Se fosse stato possibile, ci sarebbe stato'

Matrix 4 non ha entusiasmato la critica nè in Italia nè oltreoceano. Il sequel di Lana Wachowski ha presentato due nuove versioni di Morpheus e dell'agente Smith, con degli ottimi Yahya Abdul-Mateen II e Jonathan Groff. L'interprete originale di Smith, Hugo Weaving, sarebbe dovuto però inizialmente tornare nel ruolo.

A parlarne sono i co-sceneggiatori David Mitchell e Aleksandar Hemon nel corso di un'intervista con Gizmondo, in cui hanno detto che ci sono stati dei colloqui preliminari con l'attore per un suo eventuale ritorno. Tuttavia non è andata come sperato. Nella sua risposta Hemon non si è direttamente riferito a Weaving, ma ha fatto intendere che si trattasse di lui dicendo che era stato scritto un personaggio "immaginando un attore ben preciso nel ruolo". Alla domanda se si trattasse effettivamente di Smith, lo sceneggiatore dice di aver avuto colloqui con un attore che si presume fosse Weaving e che alla fine non è andato a buon fine.

Probabilmente le cose sono andate male a causa di problemi di programmazione, che hanno impedito all'attore di prendere parte alla produzione. Tutti, ovviamente, hanno sperato di rivedere l'iconico Agente Smith, e Groff nell'ereditare il ruolo ha provato a riportare l'essenza del personaggio, e lo ha fatto brillantemente. Certo, fa notare lo sceneggiatore, dal momento che "la premessa di Matrix e di [questo] film sono diverse, l'agente Smith sarebbe stato comunque differente in qualche modo, indipendentemente da chi l'avesse interpretato. E Jonathan Groff è stato fantastico in questo ruolo. Ha aggiunto una dimensione che non potevo prevedere mentre scrivevamo." Secondo lui, infatti, c'è una maggiore emotività sia nel personaggio sia nel film.

In ogni caso il produttore James McTeigue ha precisato che i motivi dell'esclusione di Hugo Weaving sono stati puramente produttivi. Infatti come dichiarato da lui "Hugo è un amico di lunga data di entrambi [Lui e Lana]. Se fossimo riusciti a farlo entrare nel film, l'avremmo fatto. Ma non ha funzionato." A mettersi nel mezzo non solo i programmi dell'attore, ma anche il covid-19, che ha ulteriormente complicato le cose. Una situazione che, in ogni caso, ci ha regalato una nuova interessante versione del personaggio.