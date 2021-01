Matrix 4, Priyanka Chopra svela alcuni dettagli sul suo misterioso ruolo

Priyanka Chopra è una delle star del quarto capitolo del franchise Matrix, che vedrà Keanu Reeves tornare nei panni di Neo, uno dei personaggi maggiormente iconici della sua carriera. Nonostante i dettagli della trama siano ancora piuttosto nebulosi, Chopra ha raccontato ai fan qualche dettaglio in più sul suo ruolo.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Variety, a Priyanka Chopra è stato chiesto se nella sceneggiatura era prevista una scena in cui sarebbe rimasta sospesa in aria e avrebbe dato calci in faccia a qualcuno, in riferimento alle iconiche sequenze di Matrix. Ecco la risposta:"No. Non posso dire molto, ma è qualcosa che non ti aspetti... Quello che posso dire è che ho finito di girare ed è stato il primo film che ho fatto dopo il lockdown e non mi sono mai sentita così sicura su un set".



La produzione di Matrix 4 era iniziata lo scorso anno a Berlino ma venne rapidamente interrotta proprio all'inizio della pandemia di Coronavirus.

Le riprese sono ricominciate nella capitale tedesca durante l'estate, con rigide linee guida di sicurezza COVID-19 imposte da Warner Bros. per consentire al cast e alla troupe di tornare al lavoro nel bel mezzo della crisi sanitaria globale.

"I protocolli sono in atto. Sono efficaci" aveva dichiarato Keanu Reeves "Il processo di realizzazione del film è sembrato normale, cosa per cui sono davvero grato".



