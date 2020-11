Matrix 4, parla Yahya Abdul-Mateen: 'Sarà incredibile'

Keanu Reeves è tornato calvo per le riprese di Matrix 4, ciò vuol dire che i lavori sull'attesissimo sequel della celebre saga di fantascienza proseguono a gonfie vele.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, l'attore Yahya Abdul-Mateen II, che è stato premiato con il Distinguished Performance Award al SACD Savannah Film Festival, ha fornito qualche dettaglio in più sulla segretissima produzione diretta da Lana Wachowski.

Nel particolare, la star di Watchmen e Il Processo ai Chicago 7 ha svelato che la produzione durante la pandemia è andata bene, e che tutte le precauzioni di sicurezza sono state prese nello svolgimento dei lavori. Secondo Abdul-Mateen: "Stiamo realizzando qualcosa di veramente interessante qui su Matrix 4, qualcosa di cui penso che molte persone saranno entusiaste. Ma lo stiamo facendo nello stesso modo in cui si spera lo stiano facendo anche tutti gli altri nel mondo. Stiamo cercando di rimanere in sicurezza e rispettare le regole."

L'attore, che con Warner Bros. tornerà a collaborare anche per Aquaman 2, ha aggiunto: "La nostra abilità artistica in questo momento sta effettivamente costruendo una comunità. È un po' questa la cosa che ci mantiene forti, ci tiene insieme e uniti anche se lontani da casa e dalle nostre famiglie. Quindi, possiamo dire: 'Ehi, mi alzo e vado a lavorare e costruirò la mia arte e creerò una comunità allo stesso tempo'. Questo è un po' il tema alla base di Matrix, ma è anche il come io stesso, personalmente, sto attraversando questi giorni di pandemia, questi pazzi giorni di pandemia."

In una precedente intervista l'attore aveva definito Matrix 4 un film geniale.