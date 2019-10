Matrix 4, parla Yahya Abdul-Mateen II: 'Sarà una storia molto importante'

Parlando con Variety a proposito del suo recente casting in Matrix 4, l'attore Yahya Abdul-Mateen II ha rivelato alcuni dettagli su come ha ottenuto la parte nel nuovo film della saga con protagonisti Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

"Ho la responsabilità di difendere qualcosa che è già stato fatto in passato e allo stesso tempo di dare il mio contributo per qualecosa di nuovo" ha dichiarato l'attore, letteralmente sulla cresta dell'onda dopo le parti in Aquaman, Black Mirror, Noi e l'imminente esordio in Watchmen di Damon Lindelof. "Non vedo l'ora di fare la stessa cosa nel mondo di Matrix. Penso che la storia che stiamo per raccontare sia anche molto, molto importante".

Nel film, Abdul-Mateen avrà un ruolo da protagonista al fianco del Neo di Keanu Reeves e della Trinity di Carrie-Anne Moss. Senza rivelare troppi dettagli, ha parlato di come è riuscito ad ottenere la parte: “Ho fatto un solo provino, e nel corso di quel processo non ho visto né fatto niente di straordinario. Ho incontrato Lana [Wachowski, sceneggiatrice e regista del film, ndr] e abbiamo semplicemente parlato."

Parlando delle aspettative dei fan per Matrix 4, l'attore ha dichiarato: "Quando fai qualcosa che milioni di persone amano, beh molte volte alle persone non piace il cambiamento. Penso che abbia a che fare con l'amore che si prova per quella storia. È una cosa facile da identificare. Si tratta di una fame, di volere qualcosa di speciale. Non possiamo perdere tempo a preoccuparci dell'eventuale energia negativa di una parte del pubblico."

Vi ricordiamo che Jada Pinkett Smith è in trattative per unirsi al film, riprendendo così il ruolo di Niobe già interpretato in Matrix Reloaded e Matrix Revolutions.

