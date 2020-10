Matrix 4, parla Yahya Abdul-Mateen: 'E' un film davvero geniale'

Nel corso di una recente intervista promozionale con Collider, l'attore Yahya Abdul-Mateen II ha potuto rivelare qualche nuovo dettaglio su Matrix 4, attesissimo nuovo capitolo della leggendaria saga di fantascienza con Keanu Reeves.

Le domande a proposito della produzione scritta e diretta da Lana Wachowski sono state inerenti alla sceneggiatura, nello specifico alla reazione di Abdul-Mateen II alla lettura del copione, e al suo incontro con la regista.

La star ha dichiarato: "La mia reazione alla sceneggiatura è stata: 'Accidenti, i fan impazziranno per questa storia!' Sono davvero convinto che avrà successo e che piacerà a molti, è un po' la stessa cosa ma completamente diversa allo stesso tempo. E' davvero un qualcosa di intelligente, qualcosa che riflette su ciò che vogliamo e su ciò che ci viene fatto credere che vogliamo."

Per quanto riguarda il suo incontro con Lana Wachowski: "Il mio incontro con Lana non è stato per un'audizione, in realtà è stata più una sorta di riunione. Ci siamo incontrati per conoscerci, lei ha voluto sapere la mia storia, come e perché sono diventato un attore. L'impressione che mi ha dato è stata quella di una regista interessata prima di tutto a creare una famiglia prima di creare un cast. Mi sento molto fortunato di aver ricevuto questo benvenuto nella sua famiglia."

