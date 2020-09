Matrix 4, nuovi dettagli sull'assenza di Hugo Weaving: 'Ecco perché non sono nel film'

Durante un'intervista con Comingsoon.net, Hugo Weaving ha svelato alcuni retroscena sul suo mancato coinvolgimento in Matrix 4, a cui ha dovuto rinunciare per via del suo lavoro con il National Theatre.

"Lana Wachowski mi ha chiamato all'inizio dello scorso anno", ha spiegato l'attore. "Ho lavorato come le Wachowski nei tre Matrix, in V per Vendetta e Cloud Atlas. Ho girato il mondo con loro, per molti anni. Perciò sì, Lana desiderava che io fossi coinvolto nel nuovo Matrix. Ho partecipato ad una sessione di lettura con Keanu [Reeves], Carrie-Ann [Moss] e altri della vecchia famiglia."

A quanto pare le riprese con Weaving dovevano svolgersi da febbraio a maggio, ma la regista ha dovuto cambiare i piani a causa dei suoi impegni. "Ho amato molte parti, ma di altre non ero sicuro - ha continuato - Alla fine ne abbiamo parlato, ho accettato l'offerta di Warner Bros il giorno dopo e poi ha parlato con Lana. Pensavo che avrebbe girato le mie scene tra maggio, giugno e luglio, e nel frattempo stavamo negoziando per i soldi. Eravamo d'accordo su quasi tutto, anche le date, ma Lana pensava che non avrebbe funzionato, cos' ha interrotto le trattative. Fondamentalmente pensava che i miei impegni con il National Theatre avrebbero interferito con le date che aveva in mente per me."

L'interprete dell'agente Smith non ha svelato alcun dettaglio sulla trama, ma a giudicare dai 4 mesi previsti per le riprese, è probabile che il suo non fosse un ruolo marginale.

"È stato un peccato non poter essere con tutti loro a Berlino, ma era una sua decisione. È tutto qua, davvero", ha aggiunto infine Weaving. "So che dopo hanno iniziato a girare a San Francisco, poi a Chicago e infine a Berlino, dove sono stati interrotti. Ma poi hanno ripreso. Non so come sta andando, ma mi farebbe piacere essere là con tutti loro. Sono molto affezionato a Keanu e Carrier. Non li vedo da un po', ma non vedo l'ora di assistere al film."

Intanto, Keanu Reeves ha elogiato la storia di Matrix 4.