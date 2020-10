Matrix 4, la nuova teoria afferma che le macchine hanno tradito Neo

Arriva una nuova teoria di ScreenRant legata all'attesissimo Matrix 4 di Lana Wachowski e con protagonista Keanu Reeves, relativa per l'esattezza all'accordo stipulato da Neo con le Macchine alla fine di Matrix Revolution, che stando al sito potrebbe essere stato infranto proprio dagli esseri artificiali.

L'accordo era infatti basato sulla fiducia reciproca, senza garanzie. Dopo aver ottenuto il potere dell'Oracolo, l'Agent Smith era diventato un problema tanto per le Macchine quanto per Sion, tanto che Neo accetta di combattere Smith se in cambio le Macchine avessero cessato la loro secolare battaglia con gli ultimi uomini rimasti. Alla fine, Neo non è più in giro per constatare se le Macchine rispetteranno l'accordo.



Le Macchine potrebbero tradire però l'accordo di Neo dopo anni di convivenza con gli umani, e questo proprio per assimilazione dei comportamenti menzonieri della razza avversaria, tenuta a lungo in schiavitù da esseri artificiali più razionali e di natura completamente differente. Potrebbero infatti essersi rese conto che l'unico ostacolo per la conquista dell'umanità era una polverosa stretta di mano, tornando sui loro passi.



Keanu Reeves ha precedentemente lodato la scrittura della Wachoswki, complimentandosi con lei "per aver creato una storia davvero incredibile" e per "l'intricata sceneggiatura che alla fine è una fantastica storia d'amore". L'attore ci ha tenuto a precisare che Matrix 4 sarà ambientato dopo gli eventi di Revolution "che non verranno dimenticati", aggiungendo anche che Neo "non viaggerà nel passato".



Per finire, suggerisce che Matrix 4 è nella sua essenza "un grande invito a svegliarsi", lodando senza riserve le grandiose scene d'azione confezionate finora, che ricordiamo essere curate nientemeno che da Chad Stahelski, regista di John Wick e amico di Reeves.



Matrix 4 uscirà nelle sale americane il 22 dicembre 2021. Nel cast anche Yahyah Adbul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith e Priyanaka Chopra