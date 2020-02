Matrix 4: Neo e Trinity di nuovo insieme sul set per una scena motociclistica

Sono ancora in corso le riprese del quarto e atteso capitolo di Matrix e dalla rete spunta un nuovo video dal set che vede riuniti nuovamente Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, che come già confermato in precedenza riprenderanno i ruoli di Neo e Trinity, rispettivamente.

Il filmato mostra una scena in notturna con un muletto che al suo interno trasporta un motociclo al bordo del quale troviamo la Trinity di Carrie-Anne Moss e alle sue spalle il Neo di Keanu Reeves, pronti per le preparazioni principali in quella che si presume sarà una scena ad alto tasso adrenalinico. Reeves, inoltre, continua a mantenere sul set il look con capelli lunghi e barba, molto simile a quello del personaggio di John Wick, suggerendo che per Neo sembra ormai accertato questo cambio di look (salvo ritocchi aggiuntivi in post-produzione, che essendo la saga ambientata all'interno di un mondo fittizio non sarebbero da escludere a prescindere).

Già nei giorni scorsi avevamo avuto un assaggio di altre scene, come quella eseguita dagli stuntmen sui tetti di San Francisco, città in cui sono ambientate le riprese di Matrix 4.

Matrix 4 vede nel cast anche Jonathan Groff, Jasa Pinkett Smith, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Yahya Abdul Mateen II nei probabili panni di un giovane Morpheus e Jessica Henwick, al timone del film Lana Wachowski, con l'uscita prevista per il 21 maggio 2021, giorno in cui uscirà nelle sale un altro film con protagonista Keanu Reeves: John Wick - Chapter 4.

Chi probabilmente non tornerà è Hugo Weaving, il quale ha dovuto rinunciarvi per questione di impegni già presi in precedenza che gli impediranno di partecipare alle riprese. A confermarlo, lo stesso attore nel corso di una recente intervista, dove non ha nascosto la propria delusione. "È un peccato, in realtà ho avuto prima l'offerta di The Visit e poi quella di Matrix 4, però non conoscevo le date. Pensavo di poterli fare entrambi e mi ci sono volute otto settimane per capire che le date non avrebbero funzionato. Stavo aspettando per accettare il ruolo in The Visit. Ero in contatto con Lana (Wachowski), ma alla fine ha deciso che le date non sarebbero andate bene. Così abbiamo sistemato i tempi, ma lei aveva cambiato idea. Stanno andando avanti senza di me."

Il primo film della saga di Matrix ha incassato 463,5 milioni di dollari in tutto il mondo e ha generato due sequel: Matrix Reloaded nel 2003 - con 742,1 milioni di dollari d'incasso - e Matrix Revolutions - che portò a casa 427,3 milioni di dollari in tutto il mondo.