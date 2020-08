Matrix 4: Neo e Trinity sarebbero i nuovi Agenti Smith, secondo una teoria

Con il crescere dell'hype per il quarto capitolo di Matrix, aumenta anche il numero di teorie più o meno plausibili sulla trama. Dopo l'ipotesi che vede Neo e Trinity come viaggiatori del tempo, c'è chi li immagina come i nuovi Agenti Smith.

Screen Rant sottolinea che nel combattimento finale di Revolutions Neo si trasforma a tutti gli effetti in un duplicato dell'Agente Smith, in modo da mettere in crisi la sua identità dall'interno. Così facendo, il pericoloso virus informatico, diventato una spina nel fianco anche per le macchine, viene eliminato completamente dal sistema. Vediamo quindi il personaggio interpretato da Keanu Reeves sacrificarsi per il bene comune, ma ovviamente sappiamo che tornerà nel prossimo film, quindi le macchine potrebbero averlo resuscitato in qualche modo con lo scopo di creare un nuovo Agente al loro servizio.

Del resto, ha già dato ampiamente prova di saper interagire con il mondo di Matrix e di poter assumere la forma di Smith. Per quanto riguarda Trinity la questione è ancora più nebulosa, visto che non sappiamo assolutamente cosa si inventeranno gli autori per riportarla in vita dopo i tragici eventi del terzo film. Potrebbe semplicemente essere reimmessa nel mondo di Matrix come copia virtuale di sé stessa, in modo da affiancare Neo come Agente?

Il bello della teoria è che i due protagonisti potrebbero essere ignari del loro ruolo all'interno della matrice, e operare a loro insaputa. Ciò riporterebbe su schermo un po' del fascino del primo intramontabile film, nel quale Neo scopre man mano la scioccante verità del mondo che lo circonda. Ciò permetterebbe anche di ottenere una storyline ambientata completamente all'interno di Matrix, lasciando da parte il mondo reale e le sequenze militari viste nel terzo capitolo.

Cosa ne pensate? Vorreste vedere una trama del genere? Ditecelo nei commenti! Intanto Lili Wachowski ha rivelato che nei piani originali Matrix era una allegoria sui transgender e anche Netflix è tornata sulla questione.