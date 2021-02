Matrix 4, Neil Patrick Harris sul film con Keanu Reeves: 'Non sembrava un blockbuster'

Tra i tanti film che nel 2020 hanno subito ritardi e slittamenti a causa della pandemia c'è l'atteso Matrix 4 di Lana Wachowski, di cui qualche settimana fa potrebbe essere stato svelato il titolo ufficiale. Tra gli attori che saranno nel cast con il protagonista Keanu Reeves c'è anche Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother).

In una recente intervista l'attore ha parlato dell'atmosfera durante le riprese di Matrix 4, terminate qualche mese fa, descrivendo un set a misura d'uomo, ben diverso da ciò che ci si aspetterebbe per un blockbuster.

"Non sembrava una grande produzione perché spesso si girava al volo, si girava utilizzando la luce naturale. A volte ti sedevi per un'ora ad aspettare che le nuvole si diradassero, e poi bisognava filmare velocemente. Si filmavano scene lunghe diverse pagine in 30 minuti, e poi avevi finito."

In Matrix 4 non mancheranno azione e acrobazie, ma l'impressione raccontata da Neil Patrick Harris di un ambiente intimo e raccolto potrebbe essere dovuta anche alle rigide linee guida anti-Covid, oltre che all'approccio di Lana Wachowski al nuovo capitolo della saga. Secondo l'attore, infatti, "Si potrebbe pensare che una grossa produzione sia fatta al 100% di storyboard, inquadrature controllate maniacalmente eccetera. Penso che Lana abbia già vissuto questa situazione tre volte, e sospetto che ora voglia fare le cose a modo suo. Non capitava spesso di sentire di stare facendo qualcosa di gigantesco, perché lei lo faceva sembrare molto intimo."

