Matrix 4: Neil Patrick Harris avrà un ruolo nel film

Nuove indiscrezioni arrivano su Matrix 4, nuovo capitolo della saga, che riconferma Lana Wachowski per sceneggiatura e regia e, ovviamente, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli di Neo e Trinity. Dopo la notizia di Yahya Abdul-Mateen (Aquaman) scritturato dal franchise, anche Neil Patrick Harris si unisce alla squadra.

La notizia riguardante la star How I Met Your Mother e A Series of Unfortunate Events è appena stata di diffusa da Variety, ma il suo ruolo nel film rimane avvolto da un alone di mistero, così come la trama della nuova pellicola.

Il terzo film della saga di era concluso con lo scontro mortale tra l'agente Smith (Hugo Weaving) e Neo, che viene assorbito da una copia dello stesso Smith. Quando tutto sembra perduto, Neo riesce a distruggerlo dall'interno e, poiché le copie sono tutte legate tra loro, muoiono nel medesimo istante. Con la morte di Neo, le macchine interrompono l'attacco a Zion e nelle ultime scene l'Oracolo spiega che tutte le vicende della trilogia erano parte del suo piano: il suo scopo era arrivare proprio a quel momento di confronto tra razza umana e macchine, così da poter iniziare un nuovo ciclo.

L'attuale presidente della Warner Bros. Toby Emmerich commenta così il ritorno della Wachowski: "Non potremmo essere più entusiasti per il nuovo capitolo di Matrix. Lana è una visionaria, una regista originale e sorprendete, e non vediamo l'ora di leggere la sua nuova sceneggiatura, di cui sarà regista e produttrice"

La Wachowski scriverà una sceneggiatura a sei mani con Aleksander Hemon e David Mitchell, mentre per la regia sarà affiancata da Grant Hill. Le riprese del film, che Keanu Reeves definisce molto ambizioso, cominceranno all'inizio del 2020.