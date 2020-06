Matrix 4: ecco il motivo per cui Keanu Reeves è tornato nei panni di Neo

Uno dei film più attesi del 2021 è sicuramente Matrix 4 di Lana Wachowski, nuovo capitolo del franchise inaugurato nel 1999 e con protagonista l'amatissimo Keanu Reeves, che in una recente intervista, prima di riprendere i lavori sul set, ha avuto modo di rivelare il motivo che lo ha spinto a tornare nei panni di Neo.

Parlando con Empire, la star di John Wick ha infatti approfondito il perché del suo ritorno, elogiando soprattutto "la bellissima sceneggiatura" firmata a sei mana dalla Wachowski, da Aleksander Hemon e David Mithcell, a quanto pare principale elemento ad averlo convinto della possibilità di riprendere in mano un personaggio che considerava in verità defunto alla fine di Matrix: Revolution.



Ha detto Keanu Reeves: "Lana Wachowski ha scritto una bellissima sceneggiatura e una storia meravigliosa con cui sono immediatamente entrato in risonanza. Questa è stata la sola ragione che mi ha spinto a tornare. E lavorare di nuovo con lei è semplicemente fantastico. È stato qualcosa di speciale e la storia in sé ha diverse cose significative da dire, qualcosa da cui si può trarre reale nutrimento".



Anche Carrie-Anne Moss, interprete di Trinity e anche lei nuovamente protagonista del nuovo capitolo del franchise, ha fatto eco al collega nella stessa intervista, sottolineando come sia rimasta sorpresa quando è stata chiamata per girare Matrix 4: "Non avrei mai pensato che sarebbe potuto succedere. Non è mai stato nel mio radare un capitolo 4. Quando mi è stato poi presentato nel mondo in cui mi è stato presentato, con un'incredibile profondità e un'integrità artistica sorprendente, ho solo pensato che fosse un vero dono. È stato davvero eccitante".



Matrix 4 vede nel cast anche Yahyah Adbul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith e Priyanaka Chopra, per un'uscita prevista nelle sale americane il 21 maggio 2021.