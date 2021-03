Matrix 4, e se Morpheus fosse il nuovo villain? La folle teoria sul film con Keanu Reeves

Il rischio più grosso di Matrix 4 sarà quello di ripetersi: il conflitto tra uomini e Macchine è stato abbondantemente trattato nel corso dei primi tre film della saga, per cui quella del villain sarà una scelta fondamentale per non rischiare di proporre al pubblico un mero revival dei bei tempi andati. Ma chi potrebbe ricoprire il ruolo, stavolta?

Il web, come al solito, non manca mai di fornirci le teorie più folli: l'ultima saltata fuori al riguardo parla ad esempio di una clamorosa svolta di Morpheus, pronto a diventare il big bad di Matrix 4! Ma in che modo andrebbe attuata una soluzione del genere, vista anche l'uscita di Laurence Fishburne dal franchise?

Quello della presenza del personaggio è in effetti un problema facilmente risolvibile: recentemente si è ad esempio parlato della comparsa di un giovane Morpheus in Matrix 4, ipotesi che ovviamente andrebbe supportata con un recasting. Ma perché mai l'uomo che ha liberato Neo dovrebbe decidere di affrontare i suoi stessi compagni?

Qui entra dunque in gioco la nostra teoria: secondo alcuni fan, infatti, il nostro potrebbe esser diventato una sorta di imperatore in un mondo ormai libero dalle Macchine. Non tutti, però, sarebbero contenti del nuovo mondo: nella società post-Matrix non tarderebbero quindi a nascere gruppi ispirati dalle idee di Cypher, pronti quindi a sostenere la superiorità della simulazione virtuale rispetto alla realtà effettiva.

Da qui alla svolta autoritaria di Morpheus passerebbe dunque ben poco tempo, con Neo e Trinity che si ritroverebbero quindi a dover combattere non più le Macchine, ma il loro vecchio amico ormai diventato un tiranno a tutti gli effetti. Vi piacerebbe un'idea del genere? Diteci la vostra nei commenti! Un video, intanto, ci ha mostrato cosa sarebbe successo se Neo avesse scelto la pillola azzurra.