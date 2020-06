Matrix 4 e le moderne tecnologie: ci aspetta una realtà virtuale 2.0?

Matrix 4 è in lavorazione e, nonostante l'arrivo nelle sale non sia previsto prima del 2021, molti fan della saga sci-fi hanno già iniziato a domandarsi quale sarà la storia e come le macchine sfideranno nuovamente il libero arbitrio degli esseri umani. E per quanto riguarda le ambientazioni? Ci troveremo in una matrice 2.0 o in quella dei capitoli precedenti?

Il quesito, sebbene a prima vista possa apparire banale, è invece di cruciale importanza perché da quest'ultimo potrebbero dipendere gli avvenimenti, ancora ignoti, che intercorrono tra il terzo ed il quarto capitolo, ma soprattutto il tipo di realtà con cui Neo e Trinity dovranno fare i conti.

La vecchia trilogia si avvaleva infatti di tecnologie dei primi anni '90, anni in in cui internet non era certo la rete neurale che è adesso, tantomeno lo erano i computer, ma soprattutto non esistevano app, wi-fi e smartphone!

Quante volte avete pensato che chiunque, umani o macchine, avrebbero potuto capovolgere l'esito di uno scontro semplicemente utilizzando un cellulare di nuova generazione? Ebbene, questa è solo una delle nuove tecnologie che potrebbero essere introdotte da Lana Wachowski nell'attesissimo sequel e che potrebbero stravolgere completamente il canone della saga.

Ammesso, ovviamente, che anche nella matrice il mondo si innovato di pari passo col nostro: nel primo film abbiamo infatti appreso che la razza umana è "bloccata" da centinaia di anni in uno scenario che riprende la Terra del 1990. Un eventuale "salto tecnologico" in avanti potrebbe entrare in conflitto con dettagli precedentemente introdotti...Senza contare la spettacolarità degli inseguimenti sui tetti nella disperata ricerca della cabina telefonica più vicina.

Cosa ne pensate? Come immaginate possa essere un Matrix 2.0, in cui magari ci si più anche spostare invece di essere fisicamente attaccati ai macchinari per il collegamento neurale? Quale possibilità potrebbe offrire al franchise una scelta simile?

Pochi giorni fa L'eletto, aka Keanu Reeves, ha rivelato i motivi che lo hanno convinto a tornare per Matrix 4, mentre la Wachowski ha parlato addirittura della nascita di Matrix e delle motivazioni che l'hanno convinta a dar vita alla fortunata saga.