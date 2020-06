Matrix 4: Lilly Wachowski non ci sarà perché stanca di Hollywood, ecco il motivo

Da sempre le Wachowski hanno lavorato a stretto contatto a ogni loro progetto, ma questo a quanto pare cambierà a partire da Matrix 4 in quanto Lilly Wachowski ha affermato di aver abbandonato Hollywood probabilmente in maniera definitiva. La regista lo ha rivelato nel corso di un'intervista.

Come noto, Matrix 4 sarà diretto dalla sola Lana Wachowski e questo perché Lilly avrebbe deciso di abbandonare Hollywood e tutto il mondo che lo circonda. Il motivo? Lo ha svelato lei stessa nel corso di un'intervista concessa all'Hollywood Reporter. Dopo il successo della trilogia di Matrix, infatti, le registe hanno incontrato non poche difficoltà a replicare lo stesso successo con prodotti molto originali ma decisamente fuori dalla norma come Speed Racer o Jupiter Ascending, rivelatisi dei flop al botteghino. Dopo il suo lavoro in Sense8, Lilly Wachowski ha di fatto abbandonato Hollywood.

Tra i motivi citati, la tensione sempre più insostenibile tra le varie corporazioni e il loro controllo sui film stessi: "Sono arrivata quando l'industria cinematografica era al suo apice, prima che i consigli di amministrazioni e il marketing trovasse il modo di strozzare i film. Alla fine quelle persone sono entrate nelle sale di produzione, specialmente dove si scrivevano i film e dietro tutto il resto. Per me, personalmente, ha creato della tensione. Sono arrivata a questo punto di rottura e dovevo andarmene via".

Recentemente, è emerso che le riprese di Matrix 4 potrebbero ripartire a breve e la stessa Lilly ha parlato di come è nato il franchise fantascientifico. Secondo quanto riportato da Variety, il cast della pellicola fantascientifica avrebbe firmato un'estensione di otto settimane che li terrebbe in questo modo "in pausa" almeno fino al 6 luglio prossimo, ovvero la data in cui lo studio, presumibilmente, potrebbe tornare a girare in sicurezza le riprese.