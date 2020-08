Matrix 4, Laurence Fishburne svela perché non tornerà: 'Spero che il film abbia successo'

Nel corso di una recente intervista promozionale rilasciata al New York Magazine Laurence Fishburne, interprete di Morpheus, ha svelato il motivo per cui non tornerà a fianco di Keanu Reeves nell'attesissimo quarto capitolo della saga di Matrix.

A quanto pare, l'attore non è stato invitato dalla Warner Bros. a prendere parte alla nuova produzione, ma da parte sua non c'è rancore: con grande eleganza, Fishburne ha augurato buona fortuna al film e al suo team creativo.

"Non sono stato invitato. Forse ne approfitterò per scrivere un'altra commedia. Ma auguro loro ogni bene. Spero che il film sia fantastico", ha detto Fishburne, che ha anche avuto modo di parlare della sua parte nel film originale Matrix, un punto di riferimento nello sci-fi, e dei suoi primi due sequel, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions: "Probabilmente è il ruolo per cui sarò ricordato meglio, il che è fantastico; ma non è l'unica cosa per cui sarò ricordato, il che è anche meglio. La cosa bella di un ruolo come Morpheus è che è un po' Darth Vader e un po' Obi-Wan, un po' Bruce Lee e un po' Muhammad Ali. È l'Uno, il Cristo, il Buddha, la Divinità, l'essere pienamente realizzato attraverso l'era digitale".

Un altro personaggio che non tornerà è l'antagonista Agent Smith, interpretato nella trilogia originale da Hugo Weaving. A differenza di Fishburne, Weaving è stato contattato dalla produzione ma ha deciso di rifiutare l'offerta per un conflitto di programmazione. "È un peccato, ma avevo questa offerta per un film e l'offerta per Matrix, quindi sapevo che stavano per fare un quarto capitolo ma non mi avevano dato alcuna data di riferimento", aveva spiegato Weaving all'inizio di quest'anno. "Pensavo di poter fare entrambe le cose, e sono stati in contatto con la regista Lana Wachowski, ma alla fine ho capito che le date non avrebbero combaciato e sono andati avanti senza di me."

