Matrix 4, Laurence Fishburne e Hugo Weaving saranno presenti nel film secondo i rumors

Con l’avvicinarsi dell’uscita di Matrix Resurrections alla fine dell'anno, continuano ad aumentare i rumors sulla trama top-secret del quarto capitolo del franchise tra vecchie conoscenze e nuovi ingressi nel cast.

Il primo trailer di Matrix Resurrections ha posto molte più domande che risposte scatenando i rumors sul web. Hugo Weaving è andato vicino a indossare di nuovo i panni dell'agente Smith in Matrix Resurrections, prima che i conflitti di programmazione alla fine lo costringessero a rifiutare l'offerta. Tuttavia potrebbe avere comunque un impatto sulla trama del film. Secondo One Take News verranno utilizzati flashback e filmati d'archivio per riportare Smith sul grande schermo. Ogni volta che un nuovo personaggio imita una battuta pronunciata da Smith nella trilogia originale, secondo quanto riferito, vedremo Weaving che parla del frammento in questione, legando Resurrections ai primi tre film.



Il personaggio misterioso di Jonathan Groff potrebbe essere il potenziale successore di Weaving come Agente Smith ma non lo scopriremo fino al 22 dicembre 2021 quando il film arriverà nelle sale cinematografiche.



Un altro attore che non vedremo in Matrix Resurrections è Laurence Fishburne che ha ammesso di non far parte del cast perché non gli è stato chiesto, ma sempre secondo One Take News la sua presenza si farà ancora sentire in modo indiretto grazie ai flashback dal momento che i filmati d'archivio saranno utilizzati nella pellicola anche per il suo personaggio. Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss riprenderanno i loro iconici ruoli, date un'occhiata alla nuova foto di Matrix Resurrections e fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo espediente per riportare indietro i due personaggi.