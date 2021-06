Matrix 4, Laurence Fishburne confuso: 'Non capisco perché non sono nel film'

Nel corso di una nuova intervista concessa a Collider, Laurence Fishburne è tornato a parlare del suo mancato coinvolgimento nel prossimo capitolo di Matrix, che dovrebbe prendere il titolo di Matrix Resurrections. Esattamente come buona parte (se non tutto) il pubblico di appassionati, lo stesso Fishburne è confuso sul suo mancato coinvolgimento.

A Fishburne è stato infatti chiesto se fosse stanco di sentirsi domandare se sarà o non sarà nel quarto film di Matrix, con l'attore che ha risposto: "Lo capisco perfettamente, ha totalmente senso chiederlo. Ha totalmente senso che la gente continui a chiedere. Non sono nel prossimo film di Matrix, e dovreste chiedere il motivo a Lana Wachowski perché io non ho una risposta per questo".

Tuttavia, Fishburne tornerà nel quarto capitolo di John Wick al fianco ancora di Keanu Reeves nel ruolo di The Bowery King. Nella medesima intervista, Fishburne ha parlato anche di questo film, le cui riprese sono appena iniziate: "Ho letto lo script. E' davvero, davvero fico. Nonostante sia lo stesso mondo creato per i precedenti tre film, va molto più in profondità. Più in profondità in termini di codice dell'assassino e della relazione che ha con un personaggio in particolare che credo sia quello interpretato da Mr. Watanabe... è davvero il cuore e l'anima del film".

Il coinvolgimento di Laurence Fishburne in Matrix 4 è stato spesso citato per via del ritorno sia di Keanu Reeves che di Carrie-Ann Moss nei ruoli di Neo e Trinity rispettivamente. Tempo fa era stato ipotizzato che Yahya Abdul-Mateen II fosse stato ingaggiato nella parte di un giovane Morpheus e per questo Fishburne non è stato preso in considerazione per la nuova storia.

Matrix 4 - Matrix Resurrections - uscirà nei cinema di tutto il mondo il 22 dicembre 2021.