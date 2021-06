Matrix 4, Laurence Fishburne chiarisce una volta per tutte se sarà nel nuovo capitolo

Dopo i recenti indizi sul titolo ufficiale di Matrix 4, la cui uscita nelle sale è fissata a dicembre 2021, è arrivata la conferma definitiva del fatto che Laurence Fishburne non riprenderà i panni di Morpheus nel nuovo capitolo della saga creata dalle sorelle Wachowski.

A deludere i fan che speravano di rivederlo indossare gli iconici occhiali senza montatura del personaggio ci ha pensato direttamente Fishburne nel corso di una chiacchierata con Jake Hamilton, durante la quale ha chiarito una volta per tutte di non far parte del progetto.

"Non sono coinvolto, e dovrai chiedere il perché a Lana Wachowski, lei saprà sicuramente risponderti" ha dichiarato l'attore. Quando l'intervistatore gli ha domandato se si fosse mai chiesto che fine avesse fatto Morpheus dopo gli eventi di Matrix: Revolution, inoltre, Fishburne ha risposto con un semplice e lapidario "no".

Nel cast di Matrix 4, lo ricordiamo, sono invece presenti all'appello Keanu Reeves (Neo), Carrie Ann-Moss (Trinity) e Jada Pinkett-Smith (Niobe), mentre tra le new entry troviamo Jonathan Groff, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Yahya Abdul-Mateen II e Christina Ricci.

A proposito di ritorni, nei giorni scorsi Fishburne ha invece confermato che riprenderà il ruolo del Bowery King in John Wick 4, specificando che entro un paio di mesi si recherà a Berlino per le riprese del film con Keanu Reeves.