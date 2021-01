Matrix 4, Lana Wachowski: 'Se Dune arriverà solo al cinema lo stesso farà il mio film'

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile dietrofront di Warner Bros sull'uscita di Dune, sembra infatti che la casa di produzione voglia rilasciarlo solo al cinema per preservarne il potenziale. Questa notizia ha riacceso la speranza di Lana Wachowski che è ormai pronta a richiedere lo stesso trattamento anche per Matrix 4.

Fin qui, per il quarto capitolo della pellicola con Keanu Reeves si era parlato di un'uscita in contemporanea al cinema e su HBO ma, sin dall'inizio la regista però non si era mostrata del tutto convinta di questa possibilità. Insomma, l'esclusiva uscita cinematografica di Dune, potrebbe creare un gravoso precedente convincendo tutti gli altri registi di esigere un trattamento simile.

Se dobbiamo dirla tutta, il rilascio di Matrix su HBO Max contraddice il messaggio della trilogia originale. Molti infatti hanno storto il naso quando è stato annunciato il ritorno all'amato franchise dopo quasi due decenni su una piattaforma streaming. Con i primi tre film le sorelle Wachowski stavano cercando di analizzare l'impatto che la crescente digitalizzazione avrebbe avuto sulle nostre vite e il fatto che questo quarto capitolo finisca con l'essere preda con quella tecnologia che il personaggio di Neo tentava di combattere, sembra mandare in fumo tutto lo straordinario progetto di questo franchise.

Voi cosa ne pensate? Ha senso mandare Matrix 4 in streaming? Come sempre, fatecelo sapere nei commenti.