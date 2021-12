Matrix 4, Lana Wachowski difende l'industria cinematografica dopo i guai causati dal COVID

Lana Wachowski è tornata in solitaria al timone del franchise di Matrix con il quarto film, Matrix Resurrections, senza avere al suo fianco la sorella Lilly. Nelle ultime ore Wachowski ha lanciato un'appassionata difesa all'industria cinematografica dopo le difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19 che ha colpito il mondo.

La regista, 56 anni, ha ammesso che è stato molto difficile vedere i cinema chiusi negli ultimi due anni a causa dell'emergenza sanitaria, ricordando come i film l'abbiano aiutata nello scendere a patti con la sua identità trans.



In un'intervista a The Hollywood Reporter, Lana Wachowski ha dichiarato:"Amo i cinema e ci sono cresciuta. I miei migliori ricordi d'infanzia sono legati a quando la mia famiglia mi prese il giorno libero a scuola e corremmo tutti al cinema per vedere quanti più film possibili in un solo giorno. Per tutta la mia vita i cinema mi hanno sostenuta. Quand'ero al liceo e stavo lottando con la mia identità, correvo al cinema per i popcorn, i pavimenti appiccicosi e un film di kung fu. E tutto sembrava essere a posto".



Wachowski ha proseguito:"Trovo sia stato difficile stare senza cinema e vederli chiudere; è stato difficile perché il sogno collettivo che accade in questi spazi è come immaginare futuri diversi, vite diverse, possibilità diverse. Diversi tipi di speranza e diversi tipi di amore. Nella mia vita non ho sempre creduto in questo mondo. Non credevo di poter essere una regista di Hollywood transessuale". Il momento cruciale è stato Bound, nel 1996, il loro debutto alla regia:"L'atto d'immaginare un diverso tipo di risultato per quel tipo di film mi ha permesso d'immaginare un risultato diverso per la mia vita". Ma Matrix 4 è stato promosso o bocciato dalla stampa?



Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss hanno dichiarato che Matrix 4 è stata un'emozione travolgente; i due riporteranno sullo schermo Neo e Trinity.