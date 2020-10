Matrix 4: Keanu Reeves torna calvo per interpretare Neo, ecco le foto

Dal Johnny Silverhand di Cyberpunk 2077 al determinato John Wick: il look esibito dall'ultimo Keanu Reeves ha sempre puntato sulla costante dei capelli lunghi e della barba incolta. Eppure l'amato attore è stato costretto a capitolare e a tornare alle origini per le riprese di Matrix 4.

A coglierlo sul fatto sono stati i fotografi di People, che lo hanno immortalato insieme alla fidanzata Alexandra Grant in quel di Berlino, città in cui si stanno svolgendo le riprese del film. I due si salutano amabilmente ma a catturare l'attenzione è senz'altro il nuovo taglio di capelli esibito dall'attore, una rasatura quasi totale, che riprende alla perfezione le scene di Matrix in cui Neo si risveglia dalla simulazione.

Reeves era già stato fotografato sul set di San Francisco ad inizio anno. Considerando che allora esibiva il suo look classico, è probabile che venga ancora proposto l'espediente per il quale nelle sessioni ambientate in Matrix avrà i capelli lunghi, mentre per le scene ambientate nel mondo reale apparirà con i capelli corti.

Vi ricordiamo che ad affiancare l'attore torneranno Carrie-Ann Moss e Jada Pinkett Smith, alle quali si affiancheranno anche Yahya Abdul-Mateen II e Jessica Henwick. Alla regia tornerà Lana Wachowski, mentre la sorella ha deciso di non prendere parte al progetto.



Purtroppo non sappiamo ancora niente della sceneggiatura, anche se circola la teoria per la quale le macchine avrebbero tradito Neo. Quale Keanu preferite? Capelli corti o lunghi? Fateci sapere la vostra nei commenti!