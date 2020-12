Matrix 4, Keanu Reeves è di nuovo Neo nella fan-art del film di Lana Wachowski

Una nuova fan-art pubblicata nelle scorse ore mostra Keanu Reeves nuovamente nelle vesti di Neo in Matrix 4, nuovo capitolo del franchise diretto da Lana Wachowski, orfana alla regia della sorella Lilly. L'immagine aumenta l'attesa dei fan nei confronti del prossimo imminente film, che vedrà il ritorno di alcuni membri del cast originario.

Come la maggior parte dei film in uscita nel 2021, Matrix 4 ha dovuto subire degli slittamenti causati dalla pandemia di Coronavirus ma questa nuova fan-art immagina come potrebbe essere il look di Keanu Reeves nel quarto film della saga, molto simile a quello di John Wick.

Il sequel di Lana Wachowski debutterà su HBO Max contemporaneamente all'uscita nelle sale, come annunciato da Warner Bros. pochi giorni fa.



Molti appassionati si chiedono come Neo possa tornare, vista la sua morte alla fine di Matrix Revolutions. Quello che è certo è che rivedremo Neo al fianco di Trinity, interpretata da Carrie-Anne Moss.

I video provenienti dal set del film hanno mostrato alcuni stunt effettuati durante le riprese. Matrix e i suoi due sequel hanno incassato complessivamente 1,6 miliardi di dollari al botteghino, con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss presenti in tutti e tre i capitoli.

Il quarto film è diretto solo da Lana Wachowski e comprende nel cast anche Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Neil Patrick Harris e Priyanka Chopra.



Su Everyeye trovate un nostro approfondimento su Matrix 4 e la recensione di Matrix, il primo film che divenne un successo su scala globale.