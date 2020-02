Matrix 4: altre foto e video dal set con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss

Sono iniziate a San Francisco le riprese di Matrix 4 e dal set nelle ultime ore sono emerse foto e video che permettono ai fan di vedere il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. In un filmato si vede Reeves che posiziona gli occhiali da sole mentre fissa un punto in lontananza. La macchina da presa si muove e poi viene chiamato lo stop.

Nelle altre immagini si vede anche Carrie-Anne Moss, storica interprete di Trinity nella saga. Keanu Reeves ritorna a vestire i panni di Neo per la quarta volta in carriera. Insieme a loro nel cast anche Jada Pinkett Smith nel ruolo di Niobe. Tra le new entry di questo quarto capitolo troviamo Priyanka Chopra, Jonathan Groff e Neil Patrick Harris.

A causa di problemi con la programmazione, Hugo Weaving non tornerà nel ruolo dell'agente Smith.



Al timone del film Lana Wachowski, con l'uscita prevista per il 21 maggio 2021, giorno in cui uscirà nelle sale un altro film con protagonista Keanu Reeves: John Wick - Chapter 4.

Il primo film della saga di Matrix ha incassato 463,5 milioni di dollari in tutto il mondo e ha generato due sequel: Matrix Reloaded nel 2003 - con 742,1 milioni di dollari d'incasso - e Matrix Revolutions - che portò a casa 427,3 milioni di dollari in tutto il mondo.

Del cast potrebbe far parte anche Lambert Wilson, che potrebbe quindi rappresentare il ritorno del Merovingio.