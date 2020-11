Matrix 4 e Keanu Reeves nella bufera: la festa di fine riprese viola le norme anti-Covid

Stando a quanto riportato dal Bild, la produzione di Matrix 4 ha festeggiato la fine delle riprese del film (non ancora annunciata) organizzando un party a cui hanno partecipato circa 200 persone, tra cui la star Keanu Reeves, nonostante i divieti imposti del governo tedesco per la pandemia.

La festa si è svolta a Berlino, nei teatri di posa Babelsberg, dove attualmente le misure anti-Covid prevedono un limite massimo di 50 partecipanti. "Il mood della festa era esuberante" ha dichiarato un ospite al giornale tedesco. "Tutti hanno fatto un test PCR per il Covid in anticipo. Dovevano partecipare tutti con la mascherina, ma molte persone non l'hanno indossata durante la festa. Non sono state date istruzioni di regia, non c'è stato nessun ciak e nessuno stava filmando."

Non è tardata ad arrivare la risposta di Bianca Markarewicz, portavoce di Babelsberg Studio, la quale ha affermato che si è trattato delle riprese di una scena celebrativa per il film: "Le norme igieniche sono state rispettate. Il team di produzione ha messo consapevolmente insieme numerose persone per queste riprese, proprio alla fine della produzione."

Intanto, sul sito del Daily Mail sono emerse alcune foto del party.

Diretto da Lana Wachowski, il film include nel cast tra gli altri anche Carrie-Anne Moss e Yahya Abdul-Mateen II, per un'uscita prevista nelle sale il 22 dicembre 2021. Nel frattempo, sta spopolando in rete una nuova teoria sulla trama di Matrix 4.