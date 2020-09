Matrix 4, Jonathan Groff come nuovo Agente Smith? Una nuova teoria fa impazzire i fan

Hugo Weaving sappiamo che non tornerà nell'attesissimo Matrix 4 nel ruolo dell'Agente Smith, grande villain della saga, ma stando a una nuova e interessante teoria che sta girando nelle ultime ore sul web, Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter) potrebbe proprio vestire i panni del nemico, una sorta di nuovo Agente Smith.

Tutto parte dal fatto che, originariamente, a Weaving era stato chiesto di tornare nei panni del personaggio, offerta purtroppo rifiutata per impedimenti di programmazione e rubrica. Questo significa che c'erano effettivamente dei piani per Smith nel quarto capitolo della saga, indipendentemente dal fatto che si trattasse di una bozza o meno.



Non c'è motivo di credere che la trama sia cambiata più di tanto, considerando le date di casting e riprese, invece è più probabile una sorta di riformulazione del villain, con una delle new entry destinata proprio a vestire i panni del cattivo. E dato che i fan hanno a lungo faticato a capire quante versioni di Neo esistessero nell'universo di Matrix, potrebbero esistere tante altre versioni di Smith, una magari più giovane interpretata proprio da Groff, che ha pyshique-du-role e tempra giusta per la parte.



"Lana Wachowski ha scritto una bellissima sceneggiatura e una storia meravigliosa con cui sono immediatamente entrato in risonanza. Questa è stata la sola ragione che mi ha spinto a tornare. E lavorare di nuovo con lei è semplicemente fantastico. È stato qualcosa di speciale e la storia in sé ha diverse cose significative da dire, qualcosa da cui si può trarre reale nutrimento", ha detto in una recente intervista Reeves.

Anne-Moss ha invece aggiunto: "Non avrei mai pensato che sarebbe potuto succedere. Non è mai stato nel mio radare un capitolo 4. Quando mi è stato poi presentato nel mondo in cui mi è stato presentato, con un'incredibile profondità e un'integrità artistica sorprendente, ho solo pensato che fosse un vero dono. È stato davvero eccitante".

Matrix 4 uscirà nelle sale americane il 1° aprile 2022. Nel cast anche Yahyah Adbul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith e Priyanaka Chopra.