Matrix 4 e John Wick 4 nello stesso giorno: i fan vogliono il Keanu Reeves Day

Nel corso del 2019 Keanu Reeves è salito al livello di un'icona culturale, e quella fama è destinata soltanto ad aumentare esponenzialmente nel corso dei prossimi mesi e anni.

In serbo per lui a quanto pare bolle in pentola un ruolo nel Marvel Cinematic Universe, e oltre alla comparsa nel videogame Cyberpunk 2077 il 21 maggio 2021 lo vedremo contemporaneamente sul grande schermo in Matrix 4 e in John Wick 4.

Ebbene si, oltre al dono dell'eterna giovinezza all'amatissimo attore a quanto pare è stato riservato anche quello dell'ubiquità, dato che Warner Bros. e Lionsgate per una coincidenza - o una trovata pubblicitaria - hanno deciso di distribuire i due film nello stesso giorno. E i fan, ovviamente, adesso vogliono che quel giorno diventi il Keanu Reeves Day.

Voi cosa ne pensate? Dopo il May the 4th per celebrare Star Wars, a maggio avremo anche una giornata dedicata all'amatissimo attore? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che Matrix 4 sarà diretto da Lana Wachowski su una sceneggiatura scritta dalla stessa regista insieme ad Aleksander Hemon e David Mitchell. Nel cast anche Carrie-Anne Moss,Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith, Neil Patrick Harris e Toby Onwumere.

