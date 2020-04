Matrix 4, Joe Pantoliano ignorato per il sequel: 'Li ho cercati, non mi hanno risposto'

Nel corso di una recente intervista, la star Joe Pantoliano ha rivelato di aver chiesto alla regista e sceneggiatrice Lana Wachowski di trovare per lui un posto in Matrix 4, senza però ricevere mai risposta.

"Eccome se sarei interessato", ha confermato l'attore di Bad Boys e Memento durante un'intervista con il podcast di Reel Blend quando gli è stato chiesto di un suo possibile ritorno nei panni di Cypher, personaggio apparso nell'originale Matrix. La star subito dopo ha però aggiunto: "Dubito che mi riporteranno indietro. Ho fatto pressioni per questo, credimi. Ho inviato piccoli appunti a Lana e le ho chiesto se aveva dei piani in merito, ma non ho mai ricevuto una risposta."

Come già di certo saprete Cypher moriva durante gli eventi del primo film dopo aver tradito i suoi compagni in favore delle macchine, ma essendo il mondo di Matrix a dir poco fantasioso non sarebbe stato difficile escogitare un modo per farlo tornare in qualche forma, soprattutto considerato il ritorno di Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli di Neo e Trinity. Alla fine di Matrix Revolutions del 2003 entrambi i protagonisti hanno trovato la morte, dunque è chiaro che il trapasso non è la fine assoluta nel mondo digitale del franchise.

E' curioso comunque questo totale silenzio dal lato Wachowski, dato che Pantoliano è un vecchio collaboratore dei fratelli-ora-sorelle registi/e: l'attore, infatti, ebbe un ruolo in Bound, esordio alla regia di Lana e Lily (che allora erano ancora Andy e Larry).

