Matrix 4: Jessica Henwick in trattative per entrare nel cast del film

Continua ad arricchirsi il cast di Matrix 4, nuovo capitolo del celebre franchise con Keanu Reeves. Dopo le notizie degli ingaggi di Yahya Abdul Mateen II e Neil Patrick Harris nel film di Lana Wachowski, ora Deadline ha rivelato che la produzione sarebbe in trattative con la star di Iron Fist, Jessica Henwick, che superato i provini.

La trama di Matrix 4 è ancora top secret, nonostante Wachowski stia riportando nel franchise Carrie-Anne Moss e Keanu Reeves, i due protagonisti principali dei primi tre film, nei rispettivi ruoli di Trinity e Neo.

Inoltre Jada Pinkett Smith è in trattative per tornare nel ruolo di Niobe, interpretato in Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Si dice che Yahya Abdul Mateen II - secondo cui Matrix 4 sarà una storia molto importante - possa interpretare una visione più giovane di Morpheus, personaggio interpretato da Laurence Fishburne.

Il ruolo che dovrebbe ricoprire Jessica Henwick è ancora avvolto nel mistero; l'attrice è apparsa in diversi show del piccolo schermo come Game of Thrones e ha avuto un ruolo in Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Secondo il report il ruolo di Henwick sarà piuttosto corposo e 'in prima linea' nel film:"Non potremmo essere più entusiasti di rientrare in Matrix con Lana, una regista creativa, visionaria e originale. Siamo entusiasti che stia scrivendo, dirigendo e producendo questo nuovo capitolo dell'universo di Matrix".