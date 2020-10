Matrix 4, per Jessica Henwick la regia di Lana Wachowski 'cambierà l'industria del cinema'

Dopo le esperienze in Game of Thrones, Star Wars: Il risveglio della forza e in alcuni adattamenti Netflix di fumetti Marvel, Jessica Henwick non si può certo definire un'attrice alle prime armi. Eppure, sul set di Matrix 4 le sta capitando continuamente di sorprendersi per le trovate della regista Lana Wachowski.

Jessica Henwick si trova attualmente a Berlino, dove sta girando le riprese del sequel del franchise con Keanu Reeves, la cui uscita è stata anticipata a dicembre 2021. Intervistata da Comicbook.com, si dice convinta che lo stile registico del nuovo Matrix sia destinato a cambiare il modo di intendere l'industria del cinema.

"Ci sono sicuramente dei momenti sul set in cui io e Yahya Abdul-Mateen II ci guardiamo e ci diciamo soltanto: Matrix 4. Quei momenti incredibili. Sì, Lana sta facendo delle cose davvero interessanti a livello tecnico, nello stesso modo in cui, sai, ha creato uno stile allora. Penso che cambierà di nuovo il settore con questo film. Stiamo usando alcune macchine e attrezzature che non avevo mai visto prima. Questo è probabilmente tutto ciò che posso dire per ora."

Dichiarazioni che non fanno che accrescere l'attesa per Matrix 4, e che fanno il paio con quelle di un altro attore del cast, Neil Patrick Harris, che circa un mese fa aveva detto: "Penso che Lana Wachoski abbia una grande energia inclusiva e che il suo stile si sia visivamente spostato da ciò che faceva prima a ciò che sta facendo adesso."

Qualche tempo fa, invece, Keanu Reeves aveva definito Matrix 4 una storia d'amore.