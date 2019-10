Matrix 4: Jada Pinkett Smith in trattative per tornare nel ruolo di Niobe

Continua a delinearsi sempre più chiaramente in questi giorni il cast che comporrà Matrix 4, nuovo capitolo cinematografico del franchise con protagonista Keanu Reeves. Secondo Deadline, Jada Pinkett Smith è in trattative per tornare ad interpretare il ruolo di Niobe nel prossimo sequel; l'attrice ha recitato nel ruolo nel secondo e nel terzo film.

L'accordo per il momento non è stato ancora trovato quindi potrebbe esserci la possibilità che l'attrice non partecipi al film ma la trattativa è aperta.

Capitano della nave Logos e componente dei ribelli di Zion, Niobe è una dei piloti più abili della flotta umana. Nel mondo virtuale di Matrix, Niobe è un'artista marziale molto dotata. Il personaggio è apparso anche nel videogioco Enter the Matrix e nel gioco multiplayer The Matrix Online.



Negii anni trascorsi da Matrix Revolutions, Jada Pinkett Smith è apparsa in Gotham, ha prestato la voce nel franchise di Madagascar e ha recitato in Il viaggio delle ragazze. Nel caso dovesse tornare nell'universo di Matrix si unirebbe a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, che riprenderanno i rispettivi ruoli di Neo e Trinity, con la star di Aquaman, Yahya Abdul-Mateen II, che dovrebbe interpretare la versione più giovane di Morpheus. Qualche ora fa è stato annunciato inoltre l'ingaggio di Neil Patrick Harris in un ruolo ancora sconosciuto.

Il film sarà scritto e diretto da Lana Wachowski, che produrrà il film insieme a Grant Hill:"Molte delle idee che io e Lilly abbiamo esplorato vent'anni fa sulla nostra realtà sono ancor più rilevanti ora. Sono molto felice di avere questi personaggi nella mia vita e sono grata di avere un'altra possibilità di lavorare con i miei amici" ha aggiunto la regista.