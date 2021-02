Matrix 4, impazza online il fan trailer del nuovo capitolo della saga con Keanu Reeves

In attesa di poter ammirare - speriamo presto - un primo trailer ufficiale di Matrix 4Lana Wachsowski con protagonista Keanu Reeves, nelle ultime ore ha cominciato a impazzare online un fan trailer dal concept interessantissimo dedicato proprio al quarto e attesissimo capitolo del franchise fantascientifico.

Keanu Reeves ha precedentemente lodato la scrittura della Wachoswki, complimentandosi con lei "per aver creato una storia davvero incredibile" e per "l'intricata sceneggiatura che alla fine è una fantastica storia d'amore". L'attore ci ha tenuto a precisare che Matrix 4 sarà ambientato dopo gli eventi di Revolution "che non verranno dimenticati", aggiungendo anche che Neo "non viaggerà nel passato".



Per finire, suggerisce che Matrix 4 è nella sua essenza "un grande invito a svegliarsi", lodando senza riserve le grandiose scene d'azione confezionate finora, che ricordiamo essere curate nientemeno che da Chad Stahelski, regista di John Wick e amico di Reeves.



Matrix 4 uscirà nelle sale americane il 22 dicembre 2021. Nel cast anche Yahyah Adbul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith e Priyanaka Chopra. Non è ancora chiaro quando approderà nei cinema italiani.



Quanto state aspettando Matrix 4? Vi piace il filmato? Secondo voi è fatto a regolare d'arte o no? Fateci sapere cosa ne pensate del concept trailer nei commenti in calce alla notizia.