In Matrix 4 ci sarà anche un giovane Morpheus? Ne parla Laurence Fishburne

Laurence Fishburne è l'unica star della trilogia di Matrix a non riprendere il suo ruolo nel quarto capitolo insieme a Hugo Weaving. Intervistato da Entertainment Tonight, l'interprete di Morpheus ha commentato per la prima volta la possibilità di vedere un giovane Morpheus nel sequel.

"Non mi è stato chiesto di partecipare al progetto, ma va bene. Spero che sarà meraviglioso e soddisferà il pubblico, e spero che le persone lo ameranno" ha affermato l'attore prima di affrontare l'argomento Morpheus.

Stando ad alcuni rumor non confermati, la star di Watchmen Yahya Abdul-Mateen II sarebbe stata ingaggiata per interpretare il personaggio di Fishburne da giovane, ma a quanto pare quest'ultimo non è stato informato su alcun dettaglio riguardante Matrix 4.

"Non ne ho idea. Non ho letto niente" ha risposto Fishburne alla domanda su un eventuale ritorno di Morpheus, che a quanto pare è destinato a rimanere un mistero per ancora un po' di tempo.

Vi ricordiamo che Keanu Reeves è tornato sul set del film da oltre un mese, e lo stesso attore ha confermato che le riprese di Matrix 4 stanno proseguendo a gonfie vele nonostante le nuove misure di sicurezza. Previsto inizialmente per il 2021, il film diretto da Lana Wachowski arriverà nelle sale il 1° aprile 2022.



