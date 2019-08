Matrix 4, la fotografia sarà curata dal premio Oscar John Toll

Dopo l'annuncio a sorpresa di Matrix 4, iniziano ad emergere i primi dettagli relativi al nuovo film della saga, almeno per quanto riguarda la troupe tecnica.

Se è vero che ad oggi non è dato sapere assolutamente nulla sulla trama, è stato confermato che il direttore della fotografia premio Oscar John Toll è ufficialmente al progetto in trattative per unirsi al progetto.

Toll sostituirà il precedente dop della saga Bill Pope, che ha girato la trilogia originale di Matrix e le sequenze live-action del videogioco Enter the Matrix. Nel corso della sua carriera, Toll ha vinto due volte l'Oscar per la fotografia grazie al lavoro svolto per Vento di Passioni e Braveheart: tra gli altri suoi lavori citiamo anche La Sottile Linea Rossa (per la quale ottenne una nomination all'Oscar), Gone Baby Gone, Tropic Thunder e Iron Man 3. Ha anche lavorato con una storia con i creatori di Matrix Lana e Lilly Wachowski, sia su Cloud Atlas che su Jupiter Ascending.

Vi ricordiamo che Matrix 4 sarà scritto e diretto da Lana Wachowski, e vedrà per protagonisti Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2020, con i dettagli della trama tenuti ovviamente segreti.

