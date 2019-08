Matrix 4, una fan art riporta in vita Keanu Reeves nei panni di Neo

Sono trascorsi sedici anni dalla Rivoluzione della Matrice, e il destino di Neo sembrava segnato dalla conclusione della saga: con l’annuncio di Matrix 4 Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss piomberanno ancora una volta in un altro futuro digitale. Seguendo l’onda della notizia, un fan ha disegnato una immagine di Neo con lo sfondo iconico del film.

Uscito proprio alla fine dell’ultimo decennio prima del cambio di Millennio, Matrix è un manifesto culturale che potrà mostrare oggi il fianco all’attuale evoluzione tecnologica – nel 1999 gli smartphone erano davvero cose da fantascienza –, ma l’influenza culturale della saga è un fattore innegabile per il suo tono visionario e il suo stile assolutamente inconfondibile.

Occhiali scuri e giacche lunghe in pelle erano tornati prepotentemente di moda e così fu fino al 2013, anno di conclusione della Trilogia diretta dagli allora fratelli Wachoswki.

Tanta acqua è passata sotto i ponti di oltre un decennio e mezzo, ma quando Matrix 4 è stato dato per ufficiale si sono sollevati sciami di appassionati desiderosi di trovare risposte ai propri dubbi cinematografici: che sia fuori tempo massimo oppure no, un nuovo capitolo è un’opportunità in più per immaginarsi il nuovo futuro di Neo, protagonista d’eccellenza ancora una volta interpretato da Keanu Reeves.

Così, un appassionato di grafica digitale ha cercato di disegnare il profeta prodigioso di Zion con l’abbigliamento tipico della saga e una scarica di proiettili che circonda il personaggio, senza dimenticare i tratti dell’attore che richiamano indubbiamente John Wick.

Cosa accadrà allora in Matrix 4? Alla fine della trilogia Neo aveva combattuto contro l’Agente Smith che era divenuto una minaccia persino per le Macchine, e il sacrificio dell’eroe sembrò portare a una tregua tra i due fronti in perenne lotta.

Per saperne di più occorrerà aspettare i primi mesi del 2020 quando inizierà la fase di ripresa con la regia di Lana Wachowski e la fotografia curata da John Toll.