Matrix 4: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo film della saga con Keanu Reeves

Dopo la riapertura dello storico sito di Matrix, è stato svelato ufficialmente che il nuovo film con Keanu Reeves debutterà con il primo trailer questa settimana, per la precisione domani 9 settembre.

Due teaser ufficiali con Pillola Blu e Pillola Rossa hanno mostrato le prime sensazionali immagini del film, sollevando parzialmente il velo di mistero che ha nascosto Matrix 4 per tutti questi mesi: ma in preparazione al lancio del trailer ufficiale, abbiamo preparato per voi un piccolo riepilogo su tutto quello che c'è da sapere su Matrix 4, dal cast alla data d'uscita, dal titolo alla trama.

Data di uscita

L'uscita di Matrix 4 è prevista per il 22 dicembre 2021 negli Stati Uniti, dove sarà distribuito contemporaneamente nei cinema e sul servizio di streaming on demand HBO Max in base alla nuova linea distributiva scelta dalla Warner Bros. per tutti i propri film in uscita nel 2021. Attualmente non è nota una data d'uscita italiana, ma la speranza è che il trailer ufficiale possa venire in aiuto in tal senso.

Titolo

Il titolo ufficiale di Matrix 4 è Matrix: Resurrections: il titolo è stato annunciato qualche giorno fa al CinemaCon 2021, e in assenza di ulteriori dettagli sembrerebbe un ovvio riferimento al ritorno dei protagonisti Neo e Trinity, morti nel precedente Matrix: Revolutions.

Il vecchio cast

Oltre alle star della trilogia originale, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, Matrix: Resurrections includerà il ritorno di Jada Pinkett Smith come Niobe e Lambert Wilson come il Merovingio. Laurence Fishburne, interprete dell'iconico Morpheus, ha dichiarato a Vulture che non gli è stato chiesto di riprendere il ruolo. "Non sono stato invitato", ha detto. “Ma spero che sia un film fantastico." Un'altra star del cinema originale che non tornerà è Hugo Weaving nei panni dell'agente Smith. Secondo quanto riferito, l'attore è stato contattato per riprendere il ruolo ma i conflitti di programmazione hanno precluso il suo coinvolgimento.

Il nuovo cast

Per quanto riguarda le new entry, invece, l'elenco è lunghissimo e pieno di volti molto noti: da Priyanka Chopra a Yahya Abdul-Mateen II, da Neil Patrick Harris a Jonathan Groff, da Toby Onwumere a Jessica Henwick, senza dimenticare Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell e Brian J. Smith, oltre che Ian Pirie , Michael Sommers, Lavish e Ellen Hollman. Tutti i loro ruoli sono attualmente sconosciuti, anche se molti di questi attori sono compari nei due teaser promozionali rilasciati nelle scorse ore. Secondo quanto trapelato dal filmato mostrato al CinemaCon, Yahya Abdul-Mateen II dovrebbe interpretare una nuova versione di Morpheus.

La trama

Naturalmente si sa pochissimo della tram di Matrix: Resurrections: nella trilogia originale il protagonista Neo scopriva di vivere all'interno di un mondo simulato creato da una razza di macchine senzienti che avevano preso il controllo della Terra. Nell'ultimo episodio, Matrix Revolutions, uscito nel 2003, le macchine erano in guerra con gli umani di Zion, e a Neo spettò il compito di salvare il mondo, sacrificandosi per sconfiggere l'agente Smith e riavviare Matrix. Secondo quanto riportato, Resurrections sarà "ambientato nel mondo di Matrix", e il filmato mostrato al CinemaCon ha rivelato che Neo ora usa il suo nome originale, Thomas Anderson. Sempre nel filmato il protagonista viene mostrato mentre parla con un terapeuta dei suoi sogni, che in realtà sono ricordi della trilogia originale che non ricorda di aver vissuto. Thomas non ricorda neppure Trinity, che incontra fugacemente in una tavola calda senza riconoscerla ma 'con la sensazione di averla già incontrata'. In chiusura del filmato, un nuovo Morpheus (Yahya Abdul-Mateen II) offre a Thomas una pillola rossa. Da queste poche informazioni, sembra dunque che Matrix 4 racconterà la 'resurrezione' (fisica e non solo) di Neo e un nuovo viaggio verso la sua identità di Eletto.

Gli autori

Lana Wachowski delle sorelle Wachowski, che ha co-scritto e co-diretto i primi tre film di Matrix, è tornata a scrivere e dirigere Matrix 4. La sceneggiatura del nuovo film è stata co-scritta anche da David Mitchell e Aleksandar Hemon.



Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro Everycult su Matrix.