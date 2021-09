Matrix 4, forse c'è la conferma: Yahya Abdul-Mateen II sarà un nuovo Morpheus?

Ora che la Warner Bros. ha annunciato il titolo ufficiale del quarto episodio di Matrix, denominato Matrix: Resurrections, i misteri legati alla trama non hanno fatto che moltiplicarsi, in particolare con una nuova teoria sul ritorno di Trinity.

Adesso Yahya Abdul-Mateen II ha aggiunto benzina sul fuoco della curiosità dei fan descrivendo il nuovo film della saga come "un cambiamento di prospettiva", senza ovviamente rivelare alcun dettaglio sul segretissimo personaggio che ha interpretato. L'attore di Aquaman e Watchmen ha parlato di Matrix: Resurrections confrontandolo col recente horror Candyman, nel quale è protagonista. "Il nuovo Matrix non è molto diverso da Candyman, in realtà. Entrambi sono classici che la gente ama, e che tornano oggi con grandi aspettative di eccellenza, perché il pubblico non vede l'ora di vederli. E per me è stato bello far parte di entrambi i progetti. Naturalmente, tutti e due arrivano con il l'opportunità di aggiungere il proprio tocco a questi mondi e a questi personaggi. E non vediamo l'ora di farlo con Matrix nello stesso modo in cui lo abbiamo fatto con Candyman. È tutta una questione di avere l'opportunità per raccontare nuove storie, cambiare la narrazione e aggiungere una nuova prospettiva."

Inoltre, le prime scene di Matrix: Resurrections mostrate al CinemaCon potrebbero aver confermato una teoria molto popolare su Yahya Abdul-Mateen II e il suo ruolo come nuovo Morpheus. Il filmato promozionale ha infatti mostrato Neo, interpretato ancora una volta da Keanu Reeves, di nuovo nel mondo simulato di Matrix: qui si fa chiamare Thomas e sta descrivendo i suoi sogni ad un terapista, interpretato da Neil Patrick Harris. "Sono pazzo?", chiede al personaggio di Harris. Nella scena successiva Neo si imbatte in Trinity (Carrie-Anne Moss), e sebbene i due non si riconoscano intuiscono che c'è una sorta di connessione tra loro. A questo punto nel filmato appare Yahya Abdul-Mateen II, e sebbene i dettagli del suo personaggio rimangono ancora nascosti, la scena alimenta ulteriormente la teoria secondo cui l'attore interpreterà una versione più giovane del personaggio di Laurence Fishburne, Morpheus.

Quando gli è stato chiesto se interpreterà un personaggio nuovo oppure una nuova versione di un personaggio mostrato nella trilogia originale, Yahya Abdul-Mateen II ha risposto furbescamente: "Intendi in Matrix? O in Candyman? Si, sai, credo che la connessione sia scarsa. All'improvviso, non riesco a sentirti molto bene."

Matrix: Resurrections ha una data d'uscita fissata per il 22 dicembre 2021 negli Stati Uniti.