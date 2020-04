Matrix 4, quali saranno le differenze con l'estetica dei primi tre film?

Nel 1999, anno dell'arrivo in sala del primo capitolo della trilogia, Matrix cambiò letteralmente le regole del gioco: il film delle sorelle Wachowski gettò nuove basi per il cinema di fantascienza e lo fece anche, se non soprattutto, grazie a un'estetica che ancora oggi è immediatamente riconoscibile.

Con l'avvicinarsi dell'arrivo di Matrix 4 (che dovrebbe uscire nel 2021, salvo slittamenti causa coronavirus) viene dunque spontaneo chiedersi come si porrà Lana Wachowski nei confronti della questione di cui sopra.

Il mondo è ovviamente parecchio cambiato nel corso dei 17 anni trascorsi dal capitolo conclusivo della trilogia: le cabine telefoniche sono ormai un lontano ricordo, così come i monolitici pc su cui lavorava Neo; i costumi in pelle, probabilmente anche grazie a Matrix stesso, sembrerebbero oggi non così futuristici e sarà impossibile, inoltre, non tener conto degli incredibili passi in avanti fatti per quanto riguarda il mondo dei telefonini.

Le vie possibili sono due: aggiornare tutto al giorno d'oggi, cercando nuove vie per stupire e, magari, ripetere quanto fatto con il film del '99 proiettandosi ancora più in avanti di quanto già siamo, anticipando tempi ed estetiche proprio come Neo, Trinity, Morpheus e co. fecero all'epoca; oppure ambientare il film negli stessi anni in cui si svolgevano gli eventi dei tre capitoli precedenti, andando sul sicuro ma rischiando, forse, di cadere in un già visto che potrebbe non far molto bene al film.

A proposito, sapevate che a Matrix si è addirittura ispirata una religione? A causa del coronavirus, intanto, anche le riprese di Matrix 4 sono ferme.