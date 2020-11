Matrix 4 o Cyberpunk 2077? Keanu Reeves spiega le differenze di recitazione!

Nel corso di una recente intervista Keanu Reeves ha parlato delle differenze vissute sui set di Matrix e di Cyberpunk 2077, atteso videogame di CD Project Red in uscita il prossimo dicembre.

Come forse saprete se siete assidui frequentatori della nostra famosa sezione videogame, Cyberpunk 2077 ha richiesto un sacco di lavori in termini di motion capture e ora Reeves, che conosce bene questa tecnologia, ha fornito alcune informazioni sulla differenze tra quella utilizzata nella saga di Matrix e quella utilizzata nel videogame realizzato dai creatori di The Witcher 3: Wild Hunt.

"Ho fatto un bel po' di motion capture nella mia carriera, l'ho fatta nei film di Matrix e ora per interpretare Johnny Silverhand nel videogame. E' stata una cosa molto familiare. L'unica differenza, penso, è a livello tecnologico: è impressionante quanto fosse rapida la revisione del materiale girato in tempo reale. Ma dal punto di vista creativo è stata una cosa molto familiare per me, il modo in cui ho dovuto fornire una serie di gesti agli animatori così che loro potessero replicarli sul personaggio."

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà per console next e current-gen e PC il prossimo 10 dicembre. Keanu Reeves nel frattempo ha completato le riprese di Matrix 4, dopo essere tornato calvo per interpretare Neo. Diretto da Lana Wachowski, il film include nel cast anche Carrie-Anne Moss e Yahya Abdul-Mateen II, con una data di uscita prevista nelle sale il 22 dicembre 2021.

