Matrix 4, Christina Ricci si aggiunge al cast del nuovo capitolo della saga

Chi si è unita, zitta zitta, al cast di Matrix 4? Christina Ricci. Sembrerebbe infatti che l'attrice di Casper e Pan Am sia l'ultima aggiunta alla pellicola diretta da Lana Wachowski.

A riportarlo è il sito Collider, che cita un più recentemente aggiornato press kit del film fornito da Warner Bros. alla stampa estera, dove sarebbe comparso il nome dell'attrice tra i membri del cast.

Al momento, non sono disponibili dettagli sul suo personaggio, come d'altronde sulla trama del quarto capitolo della saga, che però vedrà tornare, oltre a una delle registe, anche alcuni volti familiari.

Sono infatti presenti all'appello Keanu Reeves (Neo), Carrie Ann-Moss (Trinity), Jada Pinkett-Smith (Niobe), Daniel Bernhardt (Agente Johnson), e Lambert Wilson (Il Merivingio), mentre tra i nuovi arrivi, oltre a Christina Ricci, abbiamo Jonathan Groff (Frozen, Mindhunter), Jessica Henwick (Iron Fist, Game of Thrones), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother, Una Serie di Sfortunati Eventi), Priyanka Chopra (Quanticop, Baywatch) e Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Il Processo ai Chicago 7).

E mentre cerchiamo di capire quale storia potranno raccontarci questa volta e quali avventure saremo in grado di vivere in questo incredibile mondo, in una precedente intervista la Henwick ha definito Matrix 4 come qualcosa che "avrebbe cambiato nuovamente l'industria del cinema". Chissà cosa avrà voluto dire...

Matrix 4 arriverà a dicembre nelle sale americane e su HBO Max.