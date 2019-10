Matrix 4: un attore dei due sequel sarebbe molto felice di poter tornare

Con l'arrivo di sempre più aggiornamenti dalla pre-produzione del quarta capitolo di Matrix, arriva anche il parere di uno degli attori presente nei precedenti due sequel del franchise: stiamo parlando di Harry Lennix.

Lennix, che in Matrix Reloaded e Matrix Revolutions ha interpretato il comandante Lock, responsabile della difesa della città di Zion, ha dichiarato il suo apprezzamento per l'idea di produrre un quarto film del franchise e che sarebbe molto felice di riprendere i panni del suo personaggio. A Entertainment Weekly ha infatti detto: "Posso solo dirti che è stato grandioso essere nei primi due [sequel]. Non ho sentito nulla dell'andare avanti però. Sarebbe grandioso. Sarei lieto e onorato, mi sono divertito tantissimo al tempo. Ho incontrato tantissimi amici in Australia e sono diventato ancora più amico di Fishburne [Lawrence]. Eravamo come una specie di famiglia. Siamo stati lì insieme per quasi due anni lavorando ai sequel. Sul quarto non ho avuto notizie, eccetto per le persone che hanno già firmato per tornare o le nuove, ma sarebbe davvero grandioso. Sono un fan del franchise di Matrix. Penso che ogni film dello stesso genere realizzato in questi ultimi anni sia stato condizionato o contagiato da Matrix. So che Lana Wachowski sta tornando alla regia, e lei è veramente un genio che viene dalla mia terra, Chicago. Quindi di sicuro andrò a vederlo. Anche se ci sarò io nel cast, lo andrò a vedere. Non vedo l'ora!".

Per quanto riguarda il cast di Matrix 4, l'ultima notizia riportava che Jessica Henwick era in trattative per unirsi ai già confermati Yahya Abdul Mateen II e Neil Patrick Harris nel film di Lana Wachowski, oltre ovviamente ai volti principali del franchise, ovvero Carrie-Anne Moss e Keanu Reeves, i due protagonisti principali dei primi tre film, nei rispettivi ruoli di Trinity e Neo. Inoltre Jada Pinkett Smith è in trattative per tornare nel ruolo di Niobe, interpretato in Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Si dice che Yahya Abdul Mateen II - secondo cui Matrix 4 sarà una storia molto importante - possa interpretare una visione più giovane di Morpheus, personaggio interpretato da Laurence Fishburne.

Parlando delle aspettative dei fan per Matrix 4, l'attore ha dichiarato: "Quando fai qualcosa che milioni di persone amano, beh molte volte alle persone non piace il cambiamento. Penso che abbia a che fare con l'amore che si prova per quella storia. È una cosa facile da identificare. Si tratta di una fame, di volere qualcosa di speciale. Non possiamo perdere tempo a preoccuparci dell'eventuale energia negativa di una parte del pubblico."