Matrimonio con sorpresa: star del cinema di Nollywood si presenta con sei amanti incinte!

Se pensavate che nel patinatissimo mondo di Hollywood accadessero cose strane e stravaganti, ancora non avevate modo di conoscere Nollywood, la poco nota industria cinematografica nigeriana.

Mike Eze-Nwalie Nwogu, una nota star dello stato africano si è presentato alle nozze di un attore con ben sei donne incinte al seguito, dichiarando di essere il padre di ciascuno di quei bambini. La notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo e l'uomo ha così pubblicato una foto su Instagram per presentare ciascuna delle sue amanti. La didascalia recita: "PM e le sue sei Mothers... nessun trucco, nessun film, stiamo solo vivendo la nostra vita migliore. #ABetterTime #HappyHome #Familyiseverything #babybum".

L'uomo che sui social è ormai una vera e propria celebrità con il nome di Pretty Mike, ha poi pubblicato un video in cui compiaciuto accarezza i sei pancioni in un sobrissimo abito rosa shocking. In pochissimo tempo il suo post ha racimolato oltre 65 mila likes e in molti si domandano come sia possibile che un uomo possa decidere di mettere incinte in contemporanea sei differenti donne. L'influencer ha pubblicato successivamente una clip in cui si mostra a letto con le sue compagne e mentre si fa insaponare da ciascuna di loro, suscitando l'indignazione di moltissimi utenti del web. Insomma, il buon Andy Warhol ci aveva visto bene, ormai 15 minuti di celebrità non si negano proprio a nessuno.