Matrimonio a sorpresa per Chris Evans! Ecco chi è la moglie dell'ex-Captain America

Secondo un report di PageSix, Chris Evans è convolato a nozze in gran segreto pochi giorni fa. Fiori d'arancio per la star dell'MCU e conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Steve Rogers/Captain America nel celeberrimo franchise dei Marvel Studios, interpretato fino ad Avengers: Endgame. Ma chi è la neo-moglie di Evans?

Evans ha sposato Alba Baptista nella casa nella quale i due convivono da tempo intorno a Boston. Una cerimonia intima per famigliari e pochi amici. All'evento, circondato da assoluta segretezza, erano presenti le ex co-star Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e Jeremy Renner. Agli ospiti è stato chiesto di firmare un accordo di non divulgazione di immagini.



La relazione tra Chris Evans e Alba Baptista è diventata pubblica nel novembre 2022 ma secondo People la liaison era già in corso da un anno:"Sono innamorati e Chris non è mai stato così felice. La sua famiglia e i suoi amici la adorano" disse una fonte al magazine.



Chris Evans ha vinto il premio Sexiest Man Alive 2022 e nell'intervista a People raccontò di essere pronto ad avere una famiglia:"È assolutamente qualcosa che voglio: moglie, figli, costruire una famiglia. Quando leggi della maggior parte dei migliori artisti, siano essi attori, pittori, scrittori, scopri che ritengono che la cosa di cui sono più orgogliosi non è il loro lavoro ma le relazioni. Le famiglie hanno creato l'amore che hanno trovato, l'amore che hanno condiviso. È qualcosa che risuona nei miei 41 anni. Queste sono le cose più importanti. Adoro l'idea della tradizione e della cerimonia. Ne ho vissute molte nella mia vita e l'idea di crearla... Non riesco a pensare a niente di meglio".