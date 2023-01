Un matrimonio esplosivo: Jennifer Lopez ha rischiato la vita durante le riprese!

Pochi giorni fa ha fatto il suo debutto su Amazon Prime Video "Un matrimonio esplosivo", la nuova commedia d'azione diretta da Jason Moore, scritta da Mark Hammer e che vede protagonista Jennifer Lopez.

Il film segue Darcy e Tom (Josh Duhamel) riunire le loro famiglie, amorevoli ma sempre pronte ad esprimere giudizi, per il non plus ultra dei matrimoni, proprio quando la coppia inizia ad avere dei ripensamenti. E come se questa non fosse già una minaccia sufficiente, improvvisamente le vite di tutti vengono messe a repentaglio quando gli invitati vengono presi in ostaggio da un gruppo di pirati.

All'inizio della pellicola, il treno con la Lopez rimane intrappolato nelle ruote di un carrello da golf che sta per cadere da un dirupo e proprio durante le riprese di questa sequenza l'attrice sembrerebbe aver rischiato grosso: "Quindi, sai come in quella scena in cui il mio vestito è rimasto intrappolato nella ruota? Una volta è rimasto incastrato nella ruota, e stavo andando oltre, e stavo guardando Josh. Ero tipo, 'Josh, non lasciarmi andare, per favore'. Lui era tipo, 'Ti ho preso! Tu vai, noi andiamo!'. E' stato fottutamente spaventoso", ha confessato la star.

