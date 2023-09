Matrimonio Chris Evans, riunione di Avengers: anche Robert Downey Jr tra gli invitati

Matrimonio a sorpresa per Chris Evans, e tra gli invitati ci sono anche degli amici di Casa Marvel, tra cui l’interprete di Iron Man, Robert Downey Jr.

Il matrimonio di “Capitan America” è stato un evento quasi imprevisto e non annunciato. Chris Evans e Alba Baptista si sono sposati in gran segreto, e la coppia ha deciso di invitare dei “personaggi speciali” al proprio matrimonio. Robert Downey Jr. (Iron-man) e Scarlett Johansson (Vedova Nera), accompagnata dal marito Colin Jost, sono stati avvistati a cena domenica sera al Puritan & Company a Cambridge, Massachusetts, luogo del matrimonio.

Altri cari amici della coppia erano presenti alle celebrazioni, tra cui Elsa Pataky, Jeremy Renner, John Krasinski e la moglie Emily Blunt. Ciò che invece ha destato attenzione, e in un certo senso creato preoccupazione per i fan, è stata l’assenza di due attori che hanno lavorato con Evans durante la realizzazione di svariate pellicole Marvel. Sebastian Stan (Il Soldato d’inverno) e Anthony Mackie (Falcon) non erano infatti presenti all’evento. Proprio Mackie è l’attore che ha assunto il ruolo di nuovo Capitan America al posto di Evans a causa del proseguire della trama. Chris Evans si era anche espresso a proposito:

“Nessuno meglio di lui può farlo. Gli rende giustizia. Non vedo l'ora di vedere cosa ne faranno in futuro, ma se c'è una lacrima versata, è solo per i dolci ricordi che ho avuto. Sono curioso di vedere cosa faranno con il personaggio”. Oltre ad aver detto addio a Chris Evans, Marvel ha salutato anche James Gunn, passato definitivamente alla DC.