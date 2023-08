Matrimonio a 4 mani, svelato il segreto della location del film delle sorelle Olsen!

Le sorelle Olsen sono state una vera e propria icona degli anni '90. Mentre, attualmente, la sorella minore Elizabeth sembra averle abbondantemente superate nella carriera da attrice, moltissime delle pellicole dell'ex piccole gemelle sono diventate dei veri e propri cult per ragazzi.

Tra queste c'è sicuramente Matrimonio a 4 mani. Pare che il lavoro delle gemelle Olsen abbia avuto un impatto addirittura in WandaVision. Pare, infatti, che uno degli show indirettamente citati nella serie, avesse proprio come protagoniste le due gemelline più amate d'America. Ovviamente, come ogni film che le vedeva protagoniste, anche in questo caso si pone al centro la somiglianza tra le due. Nel caso di Matrimonio a 4 mani, il racconto gira intorno all'incontro di due ragazzine che scoprono di essere identiche.

Entrambe stanche della propria vita, infelici ed annoiate, decideranno di scambiarsi i rispettivi ruoli per riuscire a trovare nuovamente il fascino della vita in una routine differente. Uno dei set più iconici del film è sicuramente quello del campeggio in cui le due ragazzine si incontrano. Ad anni di distanza, si è scoperto che il campo estivo in cui fu girata la scena, chiamato Camp Mini-Yo-We situato in Ontario, è ancora in attività e per anni moltissime persone si sono recate lì proprio grazie al film.

